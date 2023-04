Avati sarà protagonista della serata d'onore a Mangiacinema

Il regista Pupi Avati sarà tra gli ospiti di 'Mangiacinema-Festa del cibo d'autore e del cinema goloso': l'edizione del decennale del festival, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, si terrà a San Secondo Parmense dal 9 al 18 giugno, per chiudersi sabato 24 con una serata speciale dedicata ai 40 anni di carriera di Isabella Ferrari.

Avati domenica 18 giugno sarà protagonista della serata d'onore "Aiutami a sognare": nel cortile della Rocca dei Rossi incontrerà il pubblico per raccontare la sua carriera e presenterà il nuovo film "La quattordicesima domenica del tempo ordinario", in uscita in sala il 4 maggio e interpretato da Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi.

Per l'occasione il Festival dedicherà al maestro bolognese l'evento "I sogni e gli incubi nel cinema di Pupi Avati", celebrando anche i 40 anni di due lavori fondamentali della sua filmografia, che verranno proiettati nei giorni precedenti il suo arrivo a San Secondo: "Una gita scolastica" e "Zeder". "È un vero onore per noi - commenta Negri - ospitare un maestro come Avati per la quarta volta in dieci anni. Siamo orgogliosamente 'Avati-maniaci': Pupi ci ha sempre saputo regalare momenti e lezioni di vita indimenticabili, non solo attraverso i suoi film, ma anche con la sua capacità di incantare con i propri racconti e le proprie parole".

All'edizione numero dieci di 'Mangiacinema', dedicata ai sognatori e ai creatori di sogni, è annunciato anche Morgan: il cantautore milanese sarà protagonista della serata di domenica 11 giugno, con il recital piano, voce e chitarra 'If I can dream'. Il concerto, a ingresso gratuito come tutti gli eventi del Festival, si terrà nell'agorà del Museo Orsi Coppini.

