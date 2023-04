Morto di overdose, in appello bis 4 condanne, 'omicidio colposo'

Dopo più di tre ore di camera di consiglio, la Corte d'assise d'appello di Bologna ha escluso sia l'omicidio volontario con dolo eventuale che una semplice omissione di soccorso inquadrando perlopiù i fatti come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento. Si è chiuso così nel primo pomeriggio l'appello bis per la morte di Matteo 'Balla' Ballardini, lo studente 19enne morto per overdose da metadone dopo 13 ore di agonia il 12 aprile 2017 a Lugo, nel Ravennate, nella sua auto lasciata di proposito in un parcheggio fuori mano dai quattro giovani imputati assieme a lui la notte precedente.

Le pene inflitte dalla Corte, presieduta dal giudice Donatella Di Fiore, vanno da tre anni e quattro mesi a sette anni totali: quest'ultima - per morte come conseguenza di altro reato, lo spaccio - è toccata alla ragazza che aveva ceduto il metadone al 19enne. La Procura Generale aveva chiesto pene tra 6 anni, due mesi, 20 giorni e nove anni e quattro mesi ricostruendo i fatti nel contesto del dolo eventuale.

Una ricostruzione giuridica uscita pure in primo grado a Ravenna dalla penna del Gup al termine del rito abbreviato (pene tra 15 anni 4 mesi e 9 anni 4 mesi). I giudici del primo appello a Bologna avevano quindi riformato la sentenza optando per tre degli imputati per la sola omissione di soccorso (pene tra 8 mesi e 4 anni e 10 mesi), decisione poi bocciata in Cassazione.

Tutte le parti, compresa quella civile, in attesa delle motivazioni hanno indicato il verdetto come "sentenza equilibrata". (ANSA).