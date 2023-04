Migranti: nel centro accoglienza di Bologna tende da inizio anno

Già da inizio anno nel centro di accoglienza per migranti alle porte di Bologna, in via Mattei, il più grande della città, è stato allestito un campo con tende.

L'obiettivo, spiega la prefettura, è poter disporre di un 'polmone' emergenziale in caso di arrivi consistenti e ravvicinati che non consentano immediato inserimento nelle strutture di accoglienza. Questa soluzione consente di accogliere diverse decine di migranti, tutti uomini adulti, a seconda dell'eventuale fabbisogno. (ANSA).