Migranti: Lepore, temiamo che il Commissario apra le tendopoli

"I Centri di accoglienza delle nostre città sono già pieni quindi ci dicano come intendono affrontare i nuovi arrivi. Perché noi temiamo che questo Commissario nazionale apra delle tendopoli nei comuni piccoli e grandi". Lo ha detto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ad Agorà su Rai Tre.

"La destra sta contraddicendo sé stessa. Sta facendo di un'emergenza una doppia emergenza. Io, ad esempio, se venisse tolta la Protezione speciale o il permesso per i richiedenti asilo di stare nel Sai dovrei mettere per strada più di 400 persone e queste persone non verranno espulse", ha sottolineato ancora Lepore. (ANSA).