La Guardia Costiera sequestra una tonnellata di tonno rosso

La Guardia Costiera di Ravenna ha sequestrato una tonnellata di tonno rosso (Thunnus thynnus) per un totale di 25 esemplari trasportati in cattive condizioni su un furgone e senza documenti su origine e cattura. I pregiati pesci - si legge in una nota - sono stati intercettati la scorsa notte nella zona industriale di Castel San Pietro Terme (Bologna) dai militari della sezione di polizia marittima della Capitaneria ravennate intervenuti d'urgenza a seguito di una segnalazione giunta dai colleghi della Capitaneria di Pescara.

Grazie anche alla collaborazione della sezione di polizia Stradale di Bologna e di Modena, i militari sono riusciti dopo alcune ricerche a rintracciare il mezzo, che si trovava all'interno di un parcheggio pubblico. I pesci, che sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 10 mila euro, erano sprovvisti dell'apposito documento previsto dai regolamenti comunitari in materia di pesca e tutela delle risorse biologiche del mare. Al trasportatore è stata applicata una sanzione pecuniaria pari a 2.667 euro oltre alla sanzione accessoria del sequestro di tutto il prodotto in quanto non tracciabile. Il pescato, nel frattempo trasferito a Ravenna, è stato subito sottoposto a controllo igienico-sanitario dal servizio veterinario dell'Ausl: è risultando non idoneo al consumo umano a causa delle cattive condizioni di conservazione. Del resto era senza sufficiente ghiaccio e con gli esemplari a contatto diretto del pianale del furgone: pertanto verrà avviato a distruzione da parte di ditta specializzata ma a spese del trasgressore. (ANSA).