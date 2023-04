Con Air Break i cittadini leggono la qualità dell'aria

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Una pagina informativa - senza numeri né complicate e poco comprensibili unità di misura - dove i cittadini possono capire "l'aria che tira" semplicemente "vedendo" la quantità di particelle inquinanti presenti ed essere così più consapevoli del rispetto dell'ambiente. Avanza il progetto Air Break, il progetto finanziato nell'ambito del programma europeo Urban Innovative Actions, che vede in prima linea, al fianco del Comune di Ferrara, Deda Next, società di Dedagroup impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della P.a. e delle aziende di pubblico servizio.

Obiettivo del progetto è ridurre l'inquinamento atmosferico del 25% in aree selezionate della città, attraverso un approccio data-driven a cui Deda Next contribuisce portando tutto il know-how e l'esperienza di governo, analisi e aggregazione dei dati sviluppata al fianco degli oltre 800 comuni con i quali collabora alla definizione di virtuosi percorsi di digitalizzazione.

Un ruolo chiave in Air Break è giocato dai cittadini, chiamati non solo a sperimentare innovative soluzioni capaci di generare un impatto positivo sull'ambiente e di migliorare la vivibilità della città, ma anche a essere parte attiva del programma. In diversi istituti scolastici di Ferrara, infatti, studenti e docenti sono stati coinvolti nella costruzione di centraline per la raccolta dei dati sulla qualità dell'aria, disposte poi nei punti nevralgici della città.

In questa fase del progetto, mettendo a fattor comune quanto fino ad ora appreso e sperimentato, si aggiungono due nuove iniziative pensate in ottica education: imparare a comprendere i dati resi disponibili sullo stato e il comportamento della città di Ferrara in termini di inquinamento, e utilizzarli per contribuire a co-creare un futuro più sostenibile.

Per fare questo, Deda Next ha realizzato una citizen dashboard sulla qualità dell'aria di Ferrara all'interno del sito web di Air Break, sviluppando, oltre all'interfaccia e alla user experience semplice e intuitiva, anche l'algoritmo di calcolo che fornisce una stima immediata e sintetica sullo stato di inquinamento, aggiornato ogni ora. (ANSA).