Barilla investe 12,6 milioni nel suo impianto nel Mantovano

Compie 40 anni lo stabilimento Barilla di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, dove ogni anno sono realizzate 105 mila tonnellate di cracker, biscotti, in tutto 103 prodotti di marchi come Gran Cereale, Pan di Stelle, Mulino Bianco e Pavesi.

E in occasione di questo anniversario il gruppo ha deciso di fare un ulteriore investimento di 12,6 milioni di euro in quello che è l'impianto Bakery più grande di Barilla. L'obiettivo è di ampliare la linea di produzione dedicata agli snack, con in programma il lancio di nuovi prodotti salati, e di creare una nuova linea per il confezionamento dei biscotti, per realizzare anche confezioni più piccole, come chiede il mercato.

Ogni anno a Castiglione, dove lavorano 381 dipendenti, di cui 78 assunti a tempo indeterminato negli ultimi sei anni (dieci nel corso del 2023), sono prodotti dieci miliardi di biscotti, un miliardo di crackers e un miliardo e mezzo di sfoglie.

E "il nostro obiettivo - ha detto Cinzia Bassi, plant manager dello stabilimento - è continuare a sfornare prodotti di qualità, attenti all'ambiente e alle persone, ma anche esserci per la nostra comunità". Per questo Barilla ha da poco donato un'ambulanza alla Croce Rossa di Castiglione, che si aggiunge alle donazioni regolari di prodotti alle organizzazioni locali che aiutano chi ha più bisogno, e all'impegno per la parità di genere e l'inclusione nel mondo del lavoro.

Nello stabilimento da un lato è garantita l'attenzione agli ingredienti (lievito madre "maggiorenne", uova da galline allevate a terra, farine sostenibili e latte, yogurt e marmellate 100% italiani), dall'altro quella alla sostenibilità e alla tecnologia. A Castiglione (dove c'è stato solo negli ultimi tre anni un investimento di 20 milioni di euro) in un decennio si è ridotto del 18% il consumo di acqua, del 10% quello di energia elettrica, e anche una diminuzione del 5% del consumo di metano per i forni, mentre un sistema pilota di visione ottica e una struttura di "Sensory Evaluation" con sistemi a infrarossi garantiscono la qualità dei prodotti.

