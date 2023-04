Stato Sociale, il 5 maggio esce nuovo album Stupido Sexy Futuro

Lo Stato Sociale annuncia l'uscita il 5 maggio del nuovo album, dal titolo "Stupido Sexy Futuro", che arriva a 6 anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti.

"Ciao, siamo Lo Stato Sociale, l'unica band di successo che non vanta tentativi di imitazione. E se molti penseranno: 'per fortuna!'; molti altri si chiederanno 'lo stato sociale chi?'.

Il nostro nuovo disco di inediti arriva dopo 6 anni dal precedente, anni in cui abbiamo fatto tutto quello che ci pareva, forse troppo. Anni in cui abbiamo lavorato a questo disco pensando che non sarebbe arrivato mai il suo momento e invece eccoci qui". "Stupido Sexy Futuro" (Island Records/Universal Music), anticipato dal singolo "Che benessere!?" feat. Naska e da "Fottuti per sempre" feat. Vasco Brondi, non avrà peli sulla lingua. Spregiudicati, ironici e attuali, i regaz tornano senza aver paura di dire ciò che pensano e lo fanno nel miglior modo possibile: scrivendo insieme canzoni che affondano le radici nella loro storia e in un passato che ha plasmato il presente, con uno sguardo teso e attento al futuro. "Il futuro è così: attraente e infame, ti invita ad affrontarlo per poi farti lo sgambetto. Ma il futuro c'è, non siamo senza futuro. Il futuro ci sarà, sarà deludente e allo stesso tempo così dannatamente sexy. Il presente è un futuro che non ce l'ha ancora fatta.

Inizia il secondo tempo della nostra vita artistica, quella fase in cui si passa da giovani promesse a soliti stronzi, con un disco che racchiude tutte le cose che non troverete altrove: politico e sentimentale, intimo e sociale, stupido, sexy, futuro. Noi umili emiliani speriamo solo di poter entrare nelle orbite del cuore di qualcuno che vorrà ascoltare". Alcuni fan hanno potuto ascoltare un assaggio del nuovo disco durante le prime tappe de "L'atteso tour di anteprima di un disco bellissimo": 11 date nei club di tutta Italia, concerti unici e speciali che hanno riportato Lo Stato Sociale alla loro dimensione preferita e originale. (ANSA).