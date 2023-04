La spiaggia di Rimini si conferma 'amica dei cani'

La spiaggia di Rimini si conferma, anche nel 2023, come una spiaggia, 'Dog friendly', amica dei cani e degli animali. L'Amministrazione della città romagnola ha pubblicato la nuova ordinanza balneare che prevede, come già avvenuto nel recente passato, la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio animale domestico. Nel dettaglio l'accesso in acqua è consentito al mattino dalle 6 alle 8 o di sera dalle 18.40 alle 21.

Gli stabilimenti balneari che già dispongono di aree attrezzate per l'accoglienza degli animali possono allestire ogni giorno un'area delimitata da boe, adeguatamente segnalata ed individuata dal cartello 'specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani', dove è possibile far fare il bagno agli amici a quattro zampe. I proprietari dovranno garantire, con la propria presenza, la sorveglianza dell'animale che deve essere condotto in mare con il guinzaglio, senza lasciarlo mai incustodito nemmeno durante la balneazione.

A Rimini, spiegano dal Comune, sono ormai oltre la metà gli stabilimenti balneari che accolgono gli animali in spiaggia: in questi bagni si possono trovare semplici zone riservate a chi è accompagnato dal proprio animale, con ombrelloni ben distanziati, oppure vere e proprie aree dedicate e delimitate dove i padroni possono trascorre la giornata in spiaggia con il proprio cane che può muoversi liberamente all'interno del box dedicato. Ogni stabilimento si è organizzato in base alla propria sensibilità e nel rispetto delle esigenze della propria clientela. (ANSA).