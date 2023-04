Insegnava senza avere i titoli, maestra licenziata a Modena

Un'insegnante di una scuola primaria di Finale Emilia, nella Bassa in provincia di Modena, è stata licenziata dopo che a seguito della ricostruzione della sua carriera, chiesta dall'istituto comprensivo dove lavorava per aggiornare la graduatoria interna, è risultata non essere in possesso dei titoli per poter insegnare. A riportare la notizia è il Resto del Carlino di Modena.

Secondo quello che emerge in merito alla vicenda, nei confronti della donna, una quarantenne, sarebbe stato preso il provvedimento del licenziamento immediato. La donna era nell'istituto comprensivo ancora in prova, cioè in attesa di diventare di ruolo. A confermare l'accaduto sono le parole del sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti: "Non voglio entrare nel merito personale di questa maestra che ha attestato di avere requisiti che in realtà non aveva, qui c'è in mezzo l'aspetto della deontologia professionale". (ANSA).