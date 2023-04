Il Consorzio del Prosciutto di Parma compie 60 anni

Il Consorzio del Prosciutto di Parma festeggia 60 anni. Era il 18 aprile 1963, alla Camera di commercio della città ducale, quando 23 produttori costituirono su base privata e volontaria il Consorzio e ne approvarono lo Statuto al fine di salvaguardare e valorizzare meglio il loro prodotto tipico. E fu proprio la corona ducale impressa a fuoco sulla cotenna a essere individuata come garanzia di autenticità e simbolo di un'eccellenza unica italiana, "frutto di un saper fare tramandato di generazione in generazione e del legame inscindibile con un piccolo territorio nella provincia di Parma - sottolinea una nota - Fu questo il principio che li spinse a fondare un'organizzazione di tutela, che sarebbe diventata col tempo un punto di riferimento internazionale nell'ambito della protezione delle produzioni tipiche".

"A distanza di sessant'anni - commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio - in un contesto inevitabilmente mutato, la scelta lucida e lungimirante di unire le forze per difendere e promuovere l'unicità del prodotto si conferma di costante attualità e ci consegna la responsabilità di tutelare il futuro delle generazioni che raccoglieranno il nostro testimone". Tra le tappe più significative di questi 60 anni, nel 1970 l'emanazione della legge sulle 'Norme relative alla tutela della denominazione di origine del Prosciutto di Parma', per contrastare frodi e concorrenza sleale, nel 1978 l'incarico pubblico attribuito al Consorzio dai Ministeri competenti di vigilare sull'osservanza delle normative di tutela, il 12 giugno 1996 la registrazione da parte dell'Unione Europea della denominazione di origine protetta (Dop) 'Prosciutto di Parma', che si poneva come finalità la protezione comunitaria del prodotto. Attualmente le aziende produttrici sono 134, un centinaio i Paesi esteri in cui il Prosciutto di Parma viene esportato. (ANSA).