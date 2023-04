Vandalizzata a Ravenna la fontana dell'artista belga Rahir

E' stata vandalizzata nella notte al Parco della Pace di Ravenna, in via Marzabotto, la fontana a mosaico 'Le chaos et la source de vie' dell'artista belga Claude Rahir: l'opera è stata danneggiata in diversi punti con la rottura di alcuni dei vasi che la circondano.

"Si tratta di un atto orribile e gravissimo - affermano il sindaco Michele de Pascale e l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia - che offende l'intera città, che ha sempre dimostrato affetto e interesse verso il Parco e la sua storia. In questi anni il Comune con collaborazioni importanti ha intrapreso un lavoro progressivo ma costante di restauro delle opere che vi sono ospitate. L'atto vandalico ha colpito una delle più significative che era stata oggetto di recenti interventi di restauro. Auspicando che i responsabili possano essere presto identificati, l'impegno dell'Amministrazione ovviamente non si fermerà e proseguirà nel percorso di restauro delle opere e di valorizzazione del parco".

Il parco della Pace è stato inaugurato nel 1988 per volontà dell'Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei e del Comune di Ravenna e nasce da un progetto redatto da una commissione artistica internazionale presieduta dallo storico dell'arte Giulio Carlo Argan. Avendo scelto di affrontare tematiche della pace e dell'amicizia tra i popoli furono individuati alcuni tra i più rappresentativi protagonisti della scena artistica del tempo, ai quali fu commissionato l'incarico di realizzare mosaici con un messaggio universale di fratellanza. Tra questi la fontana 'Le chaos et la source de vie' dell'artista belga Claude Rahir, pittore, scultore, acquerellista che ha realizzato grandi opere pittoriche e murales a mosaico in varie parti del mondo. (ANSA).