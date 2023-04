A Rimini anziana trovata in casa morta da settimane

Il cadavere di un'anziana di 83 anni è stato rinvenuto oggi, presumibilmente tre settimane dopo il decesso, in un'abitazione di viale Regina Margherita, a Rimini. A chiamare i vigili del fuoco e i carabinieri i vicini di casa allarmati dal cattivo odore proveniente dall'appartamento. La donna potrebbe essere morta per cause naturali, ma il magistrato di turno, il sostituto procuratore Davide Ercolani, ha disposto l'autopsia sui resti dell'83enne e il sequestro dell'abitazione. (ANSA).