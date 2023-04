Vendeva barboncini abusivamente nel Bolognese, denunciato

Un allevatore abusivo di barboncini è stato denunciato alla procura di Bologna. L'uomo, che ha dichiarato di vendere gli animali senza alcuna certificazione, deteneva abusivamente nella sua abitazione, in un paese in provincia di Bologna, otto barboncini. I cani sono stati sequestrati, in seguito a una segnalazione dei carabinieri di Minerbio, dall'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). "I cagnolini erano terrorizzati dall'uomo e dai rumori, li abbiamo trovati immersi nelle loro deiezioni ed esposti alle intemperie - ha raccontato Jessica Quercioli del nucleo delle guardie zoofile Oipa di Bologna - Un cucciolo di 60 giorni era da solo sul cemento, privo di acqua e riparo, in una rimessa della casa. Sette adulti erano in un box in uno stato di salute precario e condizioni igienico-sanitarie molto degradate". (ANSA).