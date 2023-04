Sanità: nel 2022 in Emilia-Romagna 516 trapianti, anno record

Anche la Regione Emilia-Romagna domani celebra la 26esima edizione della Giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti, un evento annuale promosso dal ministero della Salute per incentivare la donazione degli organi e sottolineare l'importanza di questo gesto solidale.

Tutto il servizio sanitario regionale è impegnato con attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio, per far sì che sempre più persone compiano questa scelta che in Emilia-Romagna è sempre più praticata, rendendo possibile anche un consistente incremento del numero di trapianti. Il 2022 è stato un anno record di donatori segnalati, che sono stati 306 rispetto ai 278 del 2021, di cui 206 quelli effettivamente utilizzati rispetto ai 166 del 2021. Miglior risultato mai ottenuto in regione anche per l'attività di trapianto, con un totale di 516 - erano 493 nel 2021 - numeri anche a livello nazionale tra i più elevati. Bene anche i dati 2023: al 12 aprile sono 90 i donatori segnalati (+13 rispetto allo stesso periodo del 2022), 61 quelli utilizzati (+9), e calano del 3% le opposizioni. Aumentano anche i trapianti, con 153 effettuati nel 2023 (+16 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) e i prelievi di cornee: 628 (126 in più).

"Il trapianto - sottolinea l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - costituisce l'ultima soluzione possibile per molti pazienti, quando le terapie esistenti hanno perso di efficacia e c'è una forte compromissione di organi vitali. In altri casi, pur non essendo indispensabile alla sopravvivenza, migliora enormemente la vita del paziente. Ma senza donazione non c'è trapianto. Il 2022 è stato un anno record, ma c'è bisogno di fare ancora di più. Per questo serve un lavoro costante di sensibilizzazione e informazione, oltre alla risposta operativa fornita dalla rete capillare sul territorio, e al contributo delle associazioni di volontariato".

I Comuni contribuiscono alla raccolta dei consensi da parte dei cittadini con un apporto molto significativo. Al 31 dicembre 2022 sono state registrate 1.116.819 dichiarazioni di volontà presso i Comuni della regione abilitati. (ANSA).