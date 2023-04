Roberto Abbado dirige la Filarmonica del Comunale di Bologna

Roberto Abbado torna sul podio della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, della quale è direttore principale, il 17 aprile alle 20.30 all'Auditorium Manzoni in un programma ispirato alla figura Johann Wolfgang von Goethe. È nota la grande influenza culturale esercitata dal letterato tedesco nell'Ottocento. E il fascino dei suoi lavori colpì anche due compositori come Felix Mendelssohn-Bartholdy e Ludwig van Beethoven per la creazione, dell'Ouverture da concerto Calma di mare e viaggio felice e delle musiche di scena Egmont Op. 84, proposte nel nuovo appuntamento della stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna. Solisti dell'Egmont beethoveniano il soprano svizzero ventisettenne Nicole Wacker, vincitrice nel gennaio 2023 del concorso AsLiCo e recentemente protagonista su palcoscenici prestigiosi come quello della Scala, e la voce recitante di Sandro Lombardi, vincitore di quattro Premi Ubu come miglior attore. La serata sarà completata dall'esecuzione della Sinfonia detta "Zwickau" di Robert Schumann. In Egmont, composto nel 1810, alla celebre Ouverture seguono nove pezzi musicali, affrontati in questo concerto nell'ordine derivato dal testo goethiano tradotto da Fedele D'Amico per la prima versione integrale italiana, rappresentata al Maggio Musicale Fiorentino nel 1967. Nel 1828 un Mendelssohn diciannovenne scrisse l'Ouverture da concerto in re maggiore per orchestra Op. 27 "Meeresstille und glücklische Fahrt" ispirandosi a due poemi di Goethe; prima di lui, nel 1815, già Beethoven aveva dato vita a una cantata omonima sulle stesse poesie.

Mendelssohn diresse la prima esecuzione assoluta dell'Ouverture a Berlino nel 1833, ma altrettanto importante fu l'esecuzione a Lipsia nel 1835, dove il giovane compositore di Amburgo incontrò Robert Schumann. Ed è proprio l'incompiuta Sinfonia in sol minore WoO 29 "Zwickau" di Schumann, che prende il nome dalla città natale del compositore sassone, a completare il programma della serata. Schumann riuscì a concludere unicamente i primi due movimenti e solo il primo movimento fu eseguito nel 1832 a Zwickau, occasione in cui il musicista tedesco conobbe quella che sarebbe stata la sua futura moglie, la pianista Clara Wieck. (ANSA).