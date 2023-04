Rapinano coetanei fuori da locale, tre minorenni denunciati

Tre minorenni sono stati denunciati per una rapina che avrebbero commesso ai danni di due coetanei fuori da un locale, accerchiandoli e minacciandoli con un coltello al fine di farsi consegnare del denaro. È successo a Scandiano, nel Reggiano. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la denuncia di due giovani studenti. I militari - grazie alle telecamere di videosorveglianza - hanno identificato i presunti responsabili che hanno tra i 16 e i 17 anni, tutti residenti in provincia di Reggio Emilia e già noti alle forze dell'ordine per reati analoghi. Sono stati denunciati alla procura del tribunale dei minori di Bologna e dovranno rispondere dell'accusa di rapina aggravata. (ANSA).