Predappio rivive la partita a bocce antifascista di 100 anni fa

Una gara combattuta punto a punto, ma soprattutto un ritrovo di cittadini all'insegna di un antifascismo festoso, a pochi giorni dal 78esimo anniversario della Liberazione. La partita a bocce giocata a Fiumana, frazione di Predappio (Forlì-Cesena) da sindaci e amministratori ha rievocato lo spirito canzonatorio con cui, il 15 aprile di un secolo fa, gli amministratori dell'allora comune bidentino si fecero beffe delle pomposità del regime. Mussolini era in visita alla zona e l'allora sindaco di Fiumana Giuseppe Valpiani serrò le porte del municipio all'ex maestro vicino di casa, divenuto dittatore: "Non possiamo stringere la mano a Benito, dobbiamo giocare a bocce".

Risultato: commissariamento immediato e incorporazione nella vicina Predappio, paese natale del duce.

Oggi sul campo di gioco si sono presentati i sindaci Roberto Canali (Predappio), Roberto Cavallucci (Meldola), Daniele Valbonesi (Santa Sofia), Milena Garavini (Forlimpopoli), Gessica Allegni (Bertinoro), insieme alla presidente del consiglio comunale di Forlì Alessandra Ascari Raccagni e alla consigliera comunale di Modena Ilaria Franchini in rappresentanza delle rispettive amministrazioni. In gara anche Ivo Marcelli, già sindaco di Predappio e fiumanese doc, mentre a fare il tifo a bordo campo, insieme a tante cittadine e cittadini, c'erano i delegati delle organizzazioni che hanno promosso l'iniziativa: Legacoop, Pietre Resistenti, Arci, Anpi, Cgil, Associazione Mazziniana Italiana (Ami) e Fiap.

Al termine, l'inaugurazione del murales realizzato per l'occasione dall'illustratrice ferrarese Gilda Cesari che ricorda il sacrificio degli uomini e delle donne della Resistenza. (ANSA).