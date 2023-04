F1: in vendita a Modena la Williams di Damon Hill del '95

La Williams FW 17 che prese parte al mondiale di Formula 1 del 1995, monoposto guidata da Damon Hill, è in vendita in un concessionario privato nella patria della Ferrari, Modena. Il prezzo per la vettura da esposizione, che infatti è priva del motore, è di 110mila euro e comprende anche casco e tuta originali del pilota britannico. A dare la notizia è il Resto del Carlino di Modena.

La vettura è esposta e appunto in vendita alla concessionaria 'Ferri Auto' che a sua volta l'ha acquistata da un collezionista in Austria. La FW17 nel campionato del 1995 conquistò complessivamente cinque successi (4 con Damon Hill e uno di David Coulthard), oltre a dodici pole position e sei giri veloci. Una monoposto che non ottenne il successo finale nel mondiale anche perché fra i principali rivali c'era Michael Schumacher, all'epoca alla Benetton. Alla fine quell'anno i due piloti della Williams arrivarono secondo e terzo, mentre la FW17 portò la scuderia al secondo posto nel mondiale costruttori.

Sulle basi della FW17, l'anno successivo la Williams conquisterà mondiale piloti e costruttori con la successiva FW18. A Modena peraltro c'è un'altra Williams storica esposta e non in vendita, si tratta della FW16 del 1994 di Ayrton Senna, al museo 'Giacobazzi' di Nonantola. (ANSA).