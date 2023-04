Da Bologna al Sahara, la corsa nel segno della solidarietà

Da Bologna al Sahara per sostenere i centri estivi dei bambini con disabilità. Il triatleta bolognese di 57 anni, Marco Lodi, parteciperà alla trentasettesima edizione della 'Marathon des Sables', una corsa in Marocco che inizierà il 21 aprile e terminerà il primo maggio e che prevede un percorso a tappe lungo 250 chilometri. Una fatica sportiva alla quale Lodi, tuttavia, è abituato: in passato, tra le altre cose, ha completato per cinque volte la gara di triathlon "Ironman" e ha attraversato a nuoto il lago d'Orta, in Piemonte.

Per valorizzare la sua partecipazione all'evento, inoltre, Lodi ha deciso con l'associazione bolognese 'La 100 del dono' di avviare a metà gennaio una raccolta fondi per destinare cinquemila euro - finora le donazioni ammontano a tremila - all'associazione marchigiana "Michele per tutti", che si occupa di organizzare dei camp estivi per i bambini con "esigenze speciali".

"Devolveremo il ricavato della raccolta a questa associazione perché ogni anno organizza un camp estivo, nelle Marche, per i bambini che non possono partecipare ai centri estivi e che devono essere seguiti personalmente", ha spiegato Lodi.

L'obiettivo è di coprire il costo di cinque o sei rette, dato che la quota per la settimana ammonta a 900 euro a bambino, sostenendo anche le famiglie che hanno più difficoltà nel potersi permettere una retta di questo tipo. "Durante la corsa avrò una motivazione in più", conclude Lodi, che per la gara si è allenato duramente, "per me la fatica è una cosa bellissima e associarla a una cosa del genere mi rende orgoglioso". (ANSA).