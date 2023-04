A giugno il primo raduno di moto Guzzi a Bologna

Il prossimo 10 giugno, a Bologna, l'associazione Guzzisti Emiliani organizza e promuove 'Guzzi in Bo - 1/o Raduno Moto Guzzi Città di Bologna', l'evento rivolto ai Guzzisti di tutta Italia e agli amanti del motociclismo. Un motoraduno per ritrovarsi, percorrere le strade dell'Emilia e far conoscere il territorio, riunire gli appassionati di moto in una giornata di festa, coinvolgere non solo i motociclisti, ma chiunque voglia scoprire la storia e la passione, tutta italiana, di un marchio conosciuto in tutto il mondo.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Gli iscritti al motoraduno riceveranno la maglietta e la patch ufficiale dell'evento. Alle 10 apriranno gli stand in piazza Lucio Dalla e poi sarà possibile per tutta la giornata provare la gamma Moti Guzzi con test-ride organizzati da Motauto, concessionaria Motoplex di Bologna. Alle 11.45 partenza del motogiro in direzione dei Colli di Bologna. Alle 20.45, infine, concerto live. (ANSA).