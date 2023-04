25 aprile: Bonaccini a Casa Cervi, il tema 'donne resistenti'

Torna il 25 aprile a Casa Cervi e il tema della Festa della Liberazione a Gattatico (Reggio Emilia) sarà 'Resistenza. Femminile plurale', dedicata alle donne resistenti di ieri e di oggi, in Italia e nel mondo, che con la loro forza hanno lottato, e lottano, per un mondo più giusto, in nome degli stessi valori che hanno animato la scelta dei sette fratelli fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943.

"Un 25 aprile più grande, più robusto, indiscusso, quello del popolo italiano, anche se alcuni suoi governanti non ne vogliono sapere", dice Albertina Soliani, presidente dell'Istituto Alcide Cervi. Quest'anno sul palco di Casa Cervi ci saranno Vinicio Capossela, Cisco, Bandabardò, Lo Stato Sociale e Mara Redeghieri. In rappresentanza delle istituzioni, Stefano Bonaccini (presidente della Regione Emilia-Romagna), Giorgio Zanni (presidente della Provincia di Reggio Emilia), Luca Vecchi (sindaco di Reggio Emilia).

A partire dalle 16,30 si alterneranno le testimonianze di donne provenienti da vari Paesi del mondo: Teresa Vergalli, staffetta partigiana, poi Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice che parlerà della resistenza ucraina così come Diana Bota, giovane attivista ucraina e mediatrice. Zin Mar Aung, ministra degli Esteri del Governo di Unità Nazionale del Myanmar parlerà della resistenza in Birmania, mentre all'attivista curda Gulala Salih e all'attivista iraniana Pegah Moshir Pour saranno affidate le testimonianze di altri drammatici contrasti nel mondo attuale. (ANSA).