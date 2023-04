Valanga in Val di Rhemes, una delle vittime era forlivese

(ANSA) - BERTINORO, 14 APR - È romagnolo uno dei tre morti nella valanga in Val di Rhemes, i cui corpi sono stati recuperati dal Soccorso alpino. Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves, era nato Ravenna.

Quando aveva 5 mesi era stato accolto in una casa famiglia a Santa Maria Nuova di Bertinoro, nel Forlivese, gestita dai coniugi Mariella e Francesco Della Corna. Con loro ha vissuto tutta la vita fino al matrimonio. In gioventù ha svolto alcuni lavoretti come il meccanico e il muratore, fino al passaggio al Soccorso alpino della Guardia di finanza. (ANSA).