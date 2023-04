Mosaico e natura, il patrimonio della biodiversità a Ravenna

Una mostra racconta il rapporto tra le rappresentazioni dei mosaici antichi di Ravenna e la fauna del Parco del Delta del Po, grazie ad un percorso che unisce l'arte musiva a quella fotografica. 'Il Patrimonio della Biodiversità - Mosaico e Natura' sarà allestita a Palazzo Rasponi dalle Teste dal 22 aprile al 4 giugno, organizzata dal Servizio turismo del Comune e dal Parco. Ravenna, infatti, è conosciuta come la capitale del mosaico, città che ha affascinato poeti, artisti e musicisti, ma è anche una meta di interesse naturalistico, ricca di paesaggi straordinari che offrono la possibilità di fare diverse attività all'aperto. Tra queste il birdwatching, meta per chi è appassionato dell'osservazione di uccelli, con oltre 300 specie segnalate, la cui presenza in epoca antica ha influenzato anche le decorazioni musive dei monumenti patrimonio Unesco.

Nella mostra sono visibili i dettagli delle rappresentazioni musive delle copie dei mosaici realizzati dal Gruppo mosaicisti di Ravenna all'inizio degli anni '50 dei monumenti Unesco e gli scatti di Luciano Piazza, Roberto Zaffi e Nicola Merloni. Ad accompagnare i visitatori lungo il percorso ci saranno i testi ispirati dagli studi del Gruppo mosaicisti di Ravenna, di don Giovanni Montanari (1929 - 2021), direttore della Biblioteca e dell'Archivio Arcivescovile, di Isotta Fiorentini Roncuzzi (1925 - 2016), studiosa e autrice di molti testi sul mosaico, di Azelio Ortali (1925), naturalista, fotografo e scrittore, già direttore del Museo ornitologico e di scienze naturali. La mostra è un omaggio non solo alla ricchezza del patrimonio musivo di Ravenna, ma anche e soprattutto a chi di questo patrimonio si è preso cura nel tempo e ne ha studiato le tecniche, i messaggi e i significati. (ANSA).