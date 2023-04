Il 18 giugno Laura Pausini canterà solo per i suoi concittadini

Laura Pausini il 18 giugno dedicherà un evento speciale ai soli residenti del suo Comune, Solarolo (Ravenna). Ad ufficializzarlo in una nota, è stato il sindaco Stefano Briccolani: "Sarà un momento straordinario che l'artista ha voluto dedicare alla sua Solarolo nell'anno in cui festeggia i suoi straordinari trent'anni di carriera". Un primo appuntamento per la popstar mondiale, è previsto per sabato 17 giugno, giorno nel quale è stato fissato il tradizionale raduno del suo fan club.

Quindi domenica la Pausini dedicherà una performance speciale agli abitanti del paese in cui è cresciuta e dal quale è partita 30 anni fa: una festa esclusiva organizzata dal Comune solarolese per i suoi concittadini. Per l'evento, totalmente gratuito, sarà aperto un periodo di prenotazione e ritiro degli accrediti alla sede Comunale riservato esclusivamente ai residenti. I dettagli saranno a breve resi noti attraverso i canali di comunicazione del Comune (sito web, pagina Facebook e affissioni). Entrambi gli eventi si svolgeranno allo stadio comunale 'C. Arboscelli'. (ANSA).