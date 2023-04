Elkann conferma prima elettrica Ferrari nel 2025

(ANSA) - TORINO, 14 APR - "L'ulteriore sviluppo dell'elettrificazione delle nostre vetture sportive rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro". Lo ha affermato il presidente della Ferrari, John Elkann, che -durante l'assemblea degli azionisti - ha confermato l'arrivo nel 2025 della prima vettura completamente elettrica della casa di Maranello, "una pietra miliare della nostra storia".

Elkann ha sottolineato i "nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività. I risultati dell'anno scorso - ha detto - hanno raggiunto e superato le nostre previsioni con una crescita a doppia cifra in tutti i parametri". Quanto alla Formula1 il presidente della Rossa ha osservato: "l'ultimo Campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e lo sarà sempre, quello di vincere il Campionato e Fred e tutta la squadra della scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo. Il team è concentrato sulla scuderia Ferrari".

L'amministratore delegato Benedetto Vigna ha ricordato che tra gli obiettivi ci sono "il lancio di 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026, il piano di elettrificazione e il raggiungimento della neutralità del carbonio entro il 2030".

L 'assemblea degli azionisti della Ferrari ha approvato con il 99,99% dei voti a favore il bilancio 2022 e con il 99,97% la distribuzione del dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, con un incremento del 33% rispetto all'anno precedente. Nominato anche il board con Elkann confermato presidente e Vigna ceo.

