Covid: stabili i contagi e i ricoveri in Emilia-Romagna

Sono sostanzialmente stabili i numeri sull'andamento del Covid in Emilia-Romagna: nell'ultima settimana sono stati infatti riscontrati 1.442 nuovi casi di positività al Coronavirus (erano 1.469 in quella precedente) sulla base di quasi 16mila tamponi registrati, mentre ci sono stati 16 morti.

I casi attivi sono 3.343: in terapia intensiva sono ricoverate 18 persone, una in meno della scorsa settimana, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 436 (+30).

