Auto contro silo, stamattina i funerali dei tre fratelli morti

(ANSA) - FORLÌ, 14 APR - Si sono svolti in mattinata a Meldola, dove la famiglia risiede e dove è stato decretato il lutto cittadino, i funerali di Fatima, Osama e Marva Bogoute, i tre fratelli morti, nella triplice tragedia di venerdì scorso in un allevamento avicolo nel comune di Bertinoro (Forlì-Cesena).

Presenti alcune centinaia di persone e la quasi totalità della comunità musulmana locale.

La folla si è radunata all'interno e all'esterno della moschea. Poste all'esterno, come prevede la religione musulmana che non ammette la presenza di salme all'interno dei luoghi di culto, le tre bare. Dopo la funzione all'interno della moschea l'imam è uscito, recitando una preghiera di fronte alle bare.

Successivamente la gran parte dei presenti ha fatto le condoglianze al padre delle tre vittime. Presente anche la madre, ma in posizione più defilata. Al funerale hanno partecipato i dirigenti scolastici e i compagni di scuola dell'istituto alberghiero di Forlimpopoli e delle scuole primarie frequentati dalle tre vittime.

Presente il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, che ha espresso la commozione e vicinanza dell'intera comunità meldolese alla famiglia Bogoute. Notati anche, confusi fra la folla, i tre proprietari di Casagrande, l'azienda avicola di San Pietro in Guardino, nel territorio del comune di Bertinoro, teatro della tragedia.

Don Enrico Casadio, direttore dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo, ha portato la vicinanza della chiesa cattolica, precisando che nel corso delle prossime funzioni religiose domenicali ci sarà una raccolta fondi per la famiglia Bogoute. (ANSA).