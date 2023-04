Lo scultore Minerbi tra maestri e allievi, mostra a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 13 APR - Ferrara avvia le celebrazioni di Arrigo Minerbi, celebre scultore del secolo scorso, artista cui Gabriele d'Annunzio commissionò diverse opere, progettista, tra le altre cose, della grande porta bronzea del duomo di Milano, padre della Vittoria Alata nella torre della Vittoria di Ferrara e dell'altorilievo che orna l'Acquedotto monumentale. Si aprirà venerdì 14 aprile alla Banca Mediolanum la mostra 'Sculpsit.

Arrigo Minerbi e 10 scultori ferraresi del Novecento', a cura di Lucio Scardino. "La rassegna - anticipa l'assessore alla cultura Marco Gulinelli - di fatto segna un''ouverture' in vista dell'omaggio che la Fondazione Ferrara Arte farà a Minerbi, con una mostra al Castello nei prossimi mesi".

'Sculpsit' resterà aperta fino al 5 maggio e intende ripercorrere la storia della scultura a Ferrara tra il 1890 e il 1990. Minerbi (1881-1960), nel percorso espositivo nelle sale della Mediolanum, è affiancato ai suoi professori (Luigi Legnani, Giovan Battista Longanesi), alla scuola Dosso Dossi, ma anche ai suoi allievi e collaboratori (Giuseppe Virgili, Gino Colognesi). Sono rappresentati inoltre artisti con i quali espose a Ferrara negli anni Venti e Trenta: da Ulderico Fabbri a Enzo Nenci, da Laerte Milani ad Annibale Zucchini. Si giunge poi ad autori di fine secolo, quali Alfredo Filippini e Alberta Silvana Grilanda. Un viaggio attraverso gli stili (il liberty, il novecento), i materiali diversi e i generi (i ritratti, l'arte sacra), con un paio di opere, circa, per autore. In evidenza, in particolare, le sculture con protagonisti gli Estensi - da Ugo e Parisina a Lionello d'Este - a voler ribadire il forte legame di questi artefici con la tradizione rinascimentale. (ANSA).