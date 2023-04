La Ciclovia del Sole in festa nel fine settimana

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Compie due anni il tratto tra Mirandola a Bologna della Ciclovia del Sole, parte del sistema Eurovelo, percorso di 7400 chilometri ciclabili che collegano Capo Nord a Malta. L'occasione verrà celebrata sabato 15 e domenica 16 aprile con la Ciclo Festa, che coinvolgerà tutti Comuni del bolognese e del modenese attraversati dal percorso oltre alla Città Metropolitana di Bologna e alla Provincia di Modena, Fiab Emilia-Romagna, le istituzioni e le 74 imprese che nel gennaio 2022 hanno aderito alla Carta dei servizi dedicati ai bikers.

"Abbiamo inaugurato il percorso nel 2021, dopo la pandemia, quando sembrava assurdo parlare di turismo. Dopo 2 anni vogliamo tornare sul posto e festeggiare questa infrastruttura che si è arricchita grazie alla Carta dei Servizi, al Bed&bike, nuova struttura a San Giovanni in Persiceto prossimo all'apertura e a lavori in programma per estendere il percorso verso l'Appennino", sottolinea il presidente del Territorio turistico Bologna-Modena, Mattia Santori, presentando l'iniziativa con Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata alla Mobilità ciclistica e Lorenzo Pellegatti, sindaco di san Giovanni in Persiceto.

"La Ciclovia del Sole e la mobiltà sostenibile sono importantissime per i nostri territori", osserva Santori.

"Sabato ci saranno eventi diffusi nei Comuni - aggiunge - e domenica partiranno da Bologna e da Mirandola due biciclettate che arriveranno a San Giovanni in Persiceto dove ci sarà una festa che durerà tutto il giorno". (ANSA).