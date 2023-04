A Bologna una fiera dedicata all'intelligenza artificiale

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Si terrà a Bologna la prima edizione dell'AI Fair, la fiera sull'intelligenza artificiale dedicata ad aziende, professionisti, startup, stakeholder che vogliono comprendere e implementare i nuovi strumenti generati dalle applicazioni dell'Artificial Intelligence in ambito industriale, lavorativo e sociale. La manifestazione è organizzata dalla società di consulenza e formazione Search On Media Group, già realizzatrice del festival sull'innovazione tecnologica e digitale che si terrà alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno.

L'evento si terrà al Palazzo dei Congressi a BolognaFiere.

Diversi i focus sui settori industriali interessati dagli impatti dell'AI, tra queste: automotive, logistica, editoria, space economy ma anche cultura, educazione e salute.

"L'Intelligenza Artificiale oggi è tema estremamente caldo, c'è curiosità verso essa e grande aspettativa - afferma Cosmano Lombardo, ceo di Search On Media Group e ideatore del WMF -. La fiera che ci apprestiamo a realizzare punta ad esaudire la richiesta del grande pubblico, senza perdere di vista le applicazioni che generano un reale beneficio per la società globale".

La fiera ospiterà aziende e startup internazionali, presenterà strumenti, software e soluzioni AI, oltre a dimostrazioni d'uso, robotica avanzata e prototipi tecnologici.

Non mancheranno gli eventi business e di reclutamento per individuare profili professionali specializzati. (ANSA).