Turismo: a Rimini +51% presenze rispetto all'anno scorso

(ANSA) - RIMINI, 12 APR - L'anno turistico parte bene per Rimini. Gennaio e febbraio registrano +106% sul fronte degli arrivi rispetto agli stessi mesi del 2022 e +51% per quanto riguarda le presenze. Dopo "l'ottimo andamento percepito di Pasqua", come rilevato dal Comune, i dati provvisori dell'Istat confermano un inizio d'anno trainato dagli eventi e dal calendario fieristico-congressuale.

"Anche l'Istat - commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad - conferma i riscontri avuti indirettamente dagli introiti dell'imposta di soggiorno: gennaio e febbraio sono stati mesi boom per Rimini sul fronte dei flussi turistici, chiaramente trainati dalla coda del Capodanno più lungo del mondo e dal Sigep".

I dati positivi dell'inizio dell'anno arrivano "nonostante la pressoché totale scomparsa del mercato russo e comunque ex sovietico che solo per Rimini valeva fino al 2019", riporta il sindaco, "circa 25 mila presenze alberghiere al mese".

Il mese di marzo è stato "altrettanto soddisfacente a detta dei nostri operatori e una Pasqua da sold out, in attesa dei prossimi ponti primaverili e di un maggio di grandi eventi", aggiunge il sindaco. (ANSA).