La Notte Rosa compie 18 anni e diventa "Pink Fluid". Questo il claim scelto e firmato dal discografico e presentatore Claudio Cecchetto, scelto come ambasciatore per gli eventi di sistema della Romagna. La festa più importante della Riviera romagnola abbraccia 110 km di costa estendendosi fino al territorio ferrarese e ai borghi dell'entroterra tra spettacoli, concerti e fuochi d'artificio.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato la proposta firmata da Cecchetto. La Notte Rosa, che avrà luogo dal 7 al 9 luglio, "è 'Pink Fluid' - spiega l'ambasciatore - perché l'evento è un'onda fluida e onnicomprensiva, senza distinzione di età, generi, gusti e interessi. Non è quindi una questione di genere ma una questione di libertà. Libertà di essere chi desideriamo essere e di sentirci rappresentati, accolti e desiderati in questa grande terra dell'ospitalità".

"La Romagna tra Mar Adriatico ed Entroterra si rivolge a tutti i turisti con un claim e un'immagine che trasmettono indistintamente un concetto forte, ma 'gentile': qui siete a casa e potete essere chi volete", dichiara l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. "Siamo convinti che quella che ci attende sarà una grandissima edizione, quella della maturità per un evento che nel corso del tempo ha sempre saputo innovarsi", aggiunge il presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad.

(ANSA).