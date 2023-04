Il Ravenna Jazz Festival festeggia i 50 anni di attività

Festeggia mezzo secolo di attività il festival 'Ravenna jazz' che dal 4 al 13 maggio proporrà un variegato cartellone all'insegna degli stili e delle influenze più diverse. Un traguardo che nel panorama dei festival jazz nazionali è un record e la rassegna presenterà, tra gli altri, il blues di Irene Grandi, il jazz 'sinfonico' dell'Italian Jazz Orchestra con la cantante Maria Pia De Vito e il trombettista Flavio Boltro, la forte progettualità di Daniele Sepe e Francesco Bearzatti, la world music di Susana Baca, gli intrecci con la club culture di Neue Grafik, l'approccio rock di Hugo Race, la fusion di Matteo Mancuso, fino ino al jazz puro di Alessandro Scala.

Non mancherà l'iniziativa didattica 'Pazzi di jazz', una grande produzione corale-orchestrale soprattutto di giovani musicisti insieme a Mauro Ottolini, Mauro Negri, Alien Dee e Tommaso Vittorini. Previsti gli immancabili workshop di 'Mister jazz', che avranno come docenti Boltro e De Vito. Entrambi i seminari si terranno al Centro Mousiké. Previsti anche i concerti di 'Ravenna 50 jazz club', in locali e piccoli teatri del circondario. Il teatro Socjale di Piangipane ospiterà il 9 maggio, la cantante peruviana Susana Baca; il 12 maggio il gruppo del sassofonista Daniele Sepe con 'Sepè le Mokò', omaggio alle colonne sonore dei film di Totò realizzati tra il 1957 e il 1962: musiche (firmate da compositori come Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Lelio Luttazzi) la cui alta caratura jazzistica non è mai stata adeguatamente valorizzata.

Al Cisim di Lido Adriano suoneranno il 7 il cantante e chitarrista australiano Hugo Race (ex Nick Cave and the Bad Seeds), il 10 il tastierista francese Neue Grafik. Al Bronson di Madonna dell'Albero il jazz, l'8 maggio il giovane chitarrista Matteo Mancuso, tra rock, jazz e fusion; l'omaggio ai Led Zeppelin firmato dal sassofonista Francesco Bearzatti (in trio, l'11). Al Mama's club suonerà il 5 il sassofonista Alessandro Scala, con un quintetto del quale fanno parte anche il trombettista Giovanni Amato e la pianista Francesca Tandoi. Il festival è organizzato da Jazz Network in collaborazione con il Comune, in convenzione con la Regione, ed il sostegno del Ministero della cultura e di Siae. (ANSA).