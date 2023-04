I Calibro 35 in tour con un repertorio lungo quindici anni

I Calibro 35 tornano alle origini, con i loro strumenti vintage, per suonare un repertorio lungo ormai quindici anni ma anche brani inediti, tra cui il singolo 'Extraordinaire', già disponibile sulle piattaforme digitali e che anticipa il nuovo lavoro in studio della band. Il tour italiano tocca il 13 aprile Bologna (Locomotiv Club), per poi approdare anche a Barcellona (29 maggio) e a Madrid (6 giugno).

Il tour vede un cambio di formazione: rimangono Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini, con Tommaso Colliva alla regia, mentre al posto di Luca Cavina, bassista storico della band, c'è Roberto Dragonetti. Il nuovo brano in uscita segna il ritorno della band dopo l'esperienza di 'Scacco al Maestro', due dischi dedicati all'opera di Ennio Morricone, portati in tour con Calibro 35 Plays Morricone, e della colonna sonora originale della serie 'Blanca', in onda su Rai1.

Definiti da Rolling Stone come il progetto più "cool" uscito dal nostro paese negli ultimi anni, i Calibro 35 in poco tempo sono diventati un vero e proprio punto di riferimento della scena nazionale ed internazionale, tanto da essere campionati da 'giganti' del calibro di Dr. Dre in "Compton", Jay-Z, The Child of lov & Damon Albarn e da vantare ovunque una schiera di appassionati fan. La band in quindici anni di attività ha mosso passi in molti campi e declinato il proprio stile su diverse forme di espressione musicale: non solo dischi, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, libri e spettacoli teatrali, oltre a molti live nei quali ha condiviso il palco con artisti come Muse, Sharon Jones, Sun Ra Arkestra e Thundercat. (ANSA).