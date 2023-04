Dai vinili ai vestiti, a Lugo torna il Vintage festival

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Sabato 15 e domenica 16 aprile il centro storico di Lugo si veste di vintage. Torna per l'undicesima edizione infatti il Lugo Vintage Festival, patrocinato dal Comune romagnolo. Consacrato da 'Vogue' come uno dei 5 appuntamenti imperdibili, riunisce circa 300 espositori da tutta Italia che si dispongono lungo un percorso di 2 km. Tanti gli articoli in vendita, dall'abbigliamento agli accessori, dal modernariato ai vinili. Non mancano i capi anni '90, come i giubbotti college, le scarpe da tennis e le felpe.

Tutti acquisti che i più giovani vedono come un modo per rinnovare il guardaroba in maniera sostenibile. E proprio in tema di sostenibilità, sabato dalle 10 alle 17 sarà dedicato lo Swap Party nel giardino della Rocca a cura dell'associazione Gli Ecocentrici. Anche il negozio di Angelo ha pensato ad un piccolo gioco a tempo che permette ad un costo fisso di 15€-25€-35€ di riempire il più possibile una busta di articoli vintage.

Le Pescherie della Rocca inoltre ospiteranno nella giornata di sabato la Walk-in Tattoo Convention dove 20 fra i migliori tatuatori del territorio si metteranno a disposizione dei visitatori. In programma anche tanta musica e Dj set. (ANSA).