Autobus di linea a fuoco a Bologna, nessun ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Sono da accertare le cause di un incendio che, verso l'una e trenta della scorsa notte, ha distrutto un bus Tper che stava rientrando nel deposito Due Madonne dopo avere terminato il servizio. E' successo in via Mattei, periferia di Bologna, all'altezza di Piazza dei Colori.

L'autista ha provato a domare le fiamme con l'estintore in dotazione, ma senza riuscirci. Sono stati poi i vigili del fuoco a spegnere il rogo, che non ha causato feriti dato che il mezzo stava facendo un trasferimento a vuoto verso il deposito, senza passeggeri a bordo. L'incendio ha provocato danni anche alla linea elettrica. (ANSA).