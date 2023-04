Torna da madre dopo allontanamento per maltrattamenti, arrestato

Poche ore dopo essere stato allontanato da casa, per maltrattamenti alla madre e alla sorella minorenne, si è ripresentato e ha nuovamente minacciato di morte la donna, che è stata costretta a chiedere ancora una volta aiuto ai carabinieri. Il giovane, un 25enne italiano, è stato così arrestato per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in zona Pilastro, periferia di Bologna.

I carabinieri del nucleo radiomobile sono stati chiamati dalla madre 53enne del ragazzo che, anziché mantenere distanza di almeno 500 metri dai familiari che aveva minacciato, il giorno stesso dell'allontanamento è tornato a casa e, prendendo a calci il portone, ha citofonato alla donna dicendole: 'Apri questa porta! Ti ammazzo!'. All'arrivo delle pattuglie, subito chiamate dalla madre, il 25enne si era già allontanato ma un'ora dopo si è ripresentato sotto casa per minacciarla ancora. I carabinieri sono arrivati in tempo e lo hanno rintracciato all'interno dell'androne condominiale. (ANSA).