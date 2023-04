Smart Life Festival, la cultura digitale di scena a Modena

(ANSA) - MODENA, 11 APR - Torna a Modena dal 28 settembre all'1 ottobre 'Smart Life Festival': l'ottava edizione del festival della cultura digitale è dedicata al tema 'Generazioni' e vuole riflettere sul concetto di generatività e sull'importanza che riveste nella società globale in cui viviamo, nei vari ambiti dell'agire umano, dall'educazione all'informazione, dalla cultura allo sport, dall'economia alla cura dell'ambiente. Smart school, smart art, smart tech, smart economy, smart music, smart design, smart fashion saranno alcuni degli ambiti tematici in cui si declinerà la programmazione attraverso talk, installazioni, workshop e performance. Proprio una performance dell'artista e compositore tedesco Carsten Nicolai, tra gli artisti sonori più noti al mondo con lo pseudonimo di Alva Noto, aprirà ufficialmente 'Smart Life Festival 2023', giovedì 28 settembre alle 21 al Teatro Storchi. Il festival rifletterà quindi su "come l'interazione tra uomo e mezzi tecnologici sia capace di generare opportunità e spazi di azione in continua evoluzione e, al contempo, scenari che richiedono nuove chiavi di regolamentazione e di confronto, anche in chiave intergenerazionale". All'edizione 2022 dedicata a "Umanesimo 5.0" i 92 appuntamenti in programma hanno registrato oltre tremila presenze e più di 500 mila utenti raggiunti sui diversi canali social. Il programma di 'Generazioni' è in corso di definizione e già tra gli ospiti si annoverano il fisico Federico Faggin per riflettere sul rapporto tra uomo e tecnologie, Valerio Mattioli editor per Nero, il critico musicale Simon Reynolds e la giornalista Flavia Fratello per parlare di generazione di nuove forme di storytelling.

Protagonisti del festival saranno anche la fashion activist Marina Spadafora, il professore di Intelligenza artificiale Nello Cristianini, che interverrà su machine learning e nuove modalità di interazione uomo-macchina, e gli istituti superiori della città che porteranno in piazza Roma il fashion tech.

