Scontro auto-camion sulla via Emilia, un morto e un ferito

E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata ad Anzola Emilia, nel Bolognese. A scontrarsi lungo la via Emilia sono stati un'auto e un mezzo pesante. All'arrivo dei soccorritori, l'uomo di 38 anni che era l'unico occupante della Fiat Punto - un muratore di origine tunisina che abitava a Modena - era già deceduto.

I vigili del fuoco, intervenuti insieme a 118 e forze dell'ordine, si sono occupati dello spegnimento di un principio d'incendio al vano motore del camion, il cui autista è rimasto ferito. Nell'incidente è stato coinvolto in modo marginale anche un camper, i cui occupanti non hanno riportato lesioni.

La via Emilia è stata chiusa per i rilievi e la rimozione dei mezzi, con lunghe code che si sono formate in tutta la zona. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. (ANSA).