Laura Pausini raduna i fan nella sua Solarolo

(ANSA) - RAVENNA, 11 APR - La cantante Laura Pausini ha annunciato, attraverso i social, che il raduno del suo fan club si terrà sabato 17 giugno dalle 18 al campo sportivo di Solarolo, il comune in provincia di Ravenna del quale è originaria e dove di recente si è sposata. L'evento, battezzato 'Launatici', sarà gratuito per gli iscritti al club. E servirà come data zero per il tour in partenza fine giugno.

A Solarolo dovrebbe esserci anche una seconda data dedicata ai suoi concittadini. (ANSA).