Incendio in un condominio a Mirandola, in due all'ospedale

(ANSA) - MIRANDOLA (MODENA), 11 APR - Due persone al pronto soccorso per aver inalato fumo, un condominio evacuato e vigili del fuoco in azione per domare le fiamme. Queste le conseguenze di un incendio che la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, ha distrutto i quadri elettrici in un edificio residenziale di due piani a Mirandola, nel Modenese, in via Focherini.

Oltre al personale del 118 ed i vigili del fuoco, sul posto anche gli agenti della polizia di Stato del commissariato mirandolese. Non risultano feriti gravi in seguito all'accaduto, mentre sono state attivate tutte le verifiche del caso in merito all'agibilità del condominio. (ANSA).