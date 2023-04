'Il Biennio Nero', docufilm sullo squadrismo in Emilia-Romagna

Un documentario pensato principalmente per le scuole tratta un periodo storico particolarmente drammatico per il nostro paese: l'ascesa del fascismo attraverso la violenza squadrista che si manifestò con particolare virulenza nel primo dopoguerra in Emilia-Romagna, una terra dove più forti e radicate erano le organizzazioni contadine e del movimento operaio. E' 'Il Biennio Nero', prodotto da Anpi Bologna e realizzato da Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani, un viaggio che una ventina di alunni delle scuole medie Guido Reni di Bologna hanno fatto in cinque città emiliano-romagnole, accompagnati dalla troupe di ripresa, incontrando in luoghi emblematici dei narratori (Donatella Allegro, Miro Gori, Moni Ovadia, Bruno Stori) che hanno illustrato ai ragazzi la nascita e lo sviluppo della violenza squadrista fino all'instaurarsi della dittatura. Il docufilm sarà presentato al pubblico (ingresso libero) venerdì 14 aprile alle 18 al cinema Lumiere; lo stesso giorno, alle 10, è prevista una proiezione riservata alle scuole.

Il viaggio è suddiviso in cinque tappe tematiche: Bologna: "Battesimo" - 1920 l'assalto squadrista per impedire l'insediamento della giunta socialista e la strage di Palazzo D'Accursio; Ferrara: Egemonia" - la provincia più rossa della Regione conquistata dagli squadristi, in cui intere masse passarono armi e bagagli col fascismo; Forlì: "Radici" - la terra natale di Mussolini, dove tutti lo conoscevano come agitatore socialista e dove tornò da fascista con le camicie nere; Ravenna: "Capitolazione" - la presa della città nel luglio 1922 da parte di Italo Balbo e la distruzione del movimento cooperativo; Parma: "Resistenza" - l'unica città che respinse gli squadristi grazie all'unità delle forze antifasciste e all'organizzazione militare degli "Arditi del Popolo.

La voce fuori campo che con l'ausilio di filmati di repertorio introduce ogni puntata è quella dello scrittore Pino Cacucci. "Biennio Nero" è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna-bando Memoria del '900 e sarà reso disponibile per tutte le scuole, gratuitamente, su un'apposita piattaforma on line. (ANSA).