Auto contro silo, non sarà disposta l'autopsia

FORLÌ, 11 APR - Le salme di Fatima, Osama e Marva Bogoute, i tre fratelli morti nella tragedia di venerdì scorso in un allevamento avicolo nel comune di Bertinoro, sono state messe a disposizione della famiglia. La procura di Forlì ha dunque ritenuto non necessario eseguire l'autopsia, avendo evidentemente acquisito ogni elemento utile, su questo versante, per l'indagine in corso.

Pare che i funerali dei tre fratelli si svolgeranno in Marocco, loro terra d'origine.

La procura forlivese indaga per omicidio colposo plurimo.

