A Storaro premio ad honorem alla Settima Arte Cinema e Industria

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Sarà il direttore della fotografia e tre volte premio Oscar, Vittorio Storaro, a ritirare il 'Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria' ad honorem: il riconoscimento gli verrà consegnato il 29 aprile al Teatro Galli di Rimini nel corso della quinta edizione del 'La Settima Arte Cinema e Industria', la kermesse dedicata ai mestieri del cinema in programma nella città romagnola dal 26 al 30 aprile e promossa da Confindustria Romagna, Alma Mater Studiorum Bologna e Cinema Fulgor con la collaborazione del Comune di Riimini e del Fellini Museum.

Oltre a Storaro verranno celebrati anche l'attrice e produttrice Edwige Fenech e il regista e attore teatrale e cinematografico Gabriele Lavia che riceveranno il Premio Speciale alla Carriera; Bibi Film (Premio alla Produzione), Teodora (Premio alla Distribuzione), Giada Calabria (Premio alla Scenografia) e Michele Braga (Premio alla Musica).

Il premio viene attribuito ai professionisti dell'industria del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore, scelti da una giuria presieduta dal regista Pupi Avati e composta da Marco Leonetti (direttore della Cineteca di Rimini), Gian Luca Farinelli (direttore Cineteca di Bologna), Veronica Innocenti (professoressa di Economia e Marketing degli Audiovisivi, Università di Bologna), Elisa Luchetta (cinema Fulgor), Stefano Pucci (imprenditore).

A Rimini andranno in scena cinque giornate con anteprime, proiezioni, masterclass, incontri di formazione e approfondimento ed è prevista una serata d'apertura, il 26, con lo scrittore Marco Missiroli che accompagnerà le giornate della manifestazione con "Carta bianca a Missiroli" ciclo di film che comprende i titoli da lui scelti per la festa del cinema riminese.

Nel corso della rassegna saranno festeggiati i quarant'anni dall'uscita di 'E la nave va' di Federico Fellini che sarà proiettato integralmente per poi essere analizzato da un punto di vista singolare con una lezione dell'esperto di lirica Enrico Stinchelli, autore e conduttore di 'La Barcaccia', celeberrimo programma in onda dall'ottobre 1988 su Radio3. (ANSA).