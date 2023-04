Perseguita i vicini nel Bolognese, obbligato a trasferirsi

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - Una vera e propria persecuzione nei confronti dei vicini di casa durata 14 anni. Un uomo di 72 anni, residente a Baricella, nel Bolognese, è stato raggiunto da un'ordinanza di divieto di avvicinamento di almeno 500 metri alle persone offese. Misura, notificatagli dai carabinieri, che lo ha costretto a lasciare la sua casa di proprietà e trasferirsi in un altro alloggio individuato dai servizi sociali.

L'uomo se la prendeva con una coppia di origine straniera con un figlio di otto anni residente al piano di sotto. A febbraio la donna si era rivolta ai carabinieri perché, col tempo, l'atteggiamento dell'uomo era peggiorato, passando da offese razziste ad azioni intimidatorie (come quello di lasciare loro sul marciapiede un barattolo pieno di feci o un topo morto) e minacce con un cacciavite. L'uomo ha proseguito nei suoi comportamenti anche dopo l'ammonimento del Questore di Bologna ricevuto nel 2021, con comportamenti come estirpare le erbe aromatiche che i vicini avevano piantato. (ANSA).