Pallavolo: play off; anche Piacenza va in semifinale

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Dopo quella dell'Allianz Milano a Perugia, un'altra vittoria esterna nei quarti di finale dei play off della Superlega di pallavolo ha fruttato l'accesso alle semifinali. E' il caso del Gas Sales Piacenza, che ha vinto per 3-2 (19-25, 17-25, 25-20, 25-21, 15-12) contro il Valsa Group Modena di coach Andrea Giani in un PalaPanini gremito in ogni ordine di posti.

Così Piacenza si è aggiudicata la serie per 3-2 e ora in semifinale se la vedrà con l'Itas Trentino. Dall'altra parte del tabellone, semifinale tra Lube Civitanova e Allianz Milano. Come per i quarti, anche in questa fase si giocherà al meglio delle cinque partite. (ANSA).