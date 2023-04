A Ferrara gara di solidarietà fa rientrare malato in Pakistan

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - Una mobilitazione di solidarietà, scattata fra la comunità libanese di Ferrara e il personale dell'ospedale Sant'Anna, ha permesso a un paziente pakistano, in condizioni gravissime, di rientrare nel proprio paese prima della morte, come desiderava. È la storia, avvenuta a febbraio, resa nota dall'Ausl di Ferrara, per volere del donatore e per tutelare la persona coinvolta.

A un paziente dell'ospedale di Ferrara era stata infatti diagnosticata una malattia gravissima con prognosi infausta.

L'uomo, però, non aveva i mezzi per poter rientrare nel proprio paese, per potere essere assistito dalla famiglia quando la malattia avrebbe preso il sopravvento e morire vicino ai suoi affetti e ai suoi luoghi del cuore.

Il compagno di stanza, libanese, ha così lanciato una raccolta di fonti nella piccola comunità dei suoi connazionali di Ferrara. Campagna alla quale si è unito tutto il personale del reparto: in 48 ore vengono raccolti i soldi per il biglietto aereo, ma anche per l'acquisto di vestiti e altri oggetti necessari al viaggio che ha consentito al paziente pakistano di trascorrere con i suoi cari gli ultimi giorni della sua vita.

(ANSA).