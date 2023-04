Picchia e minaccia di morte la moglie, allontanato da casa

(ANSA) - BOLOGNA, 08 APR - "Io ti ammazzo perché rompi troppo con le tue stupide domande". E' solo una delle frasi minacciose che un uomo di 45 anni ha rivolto alla moglie, una 35enne di origine romena che, dopo anni di maltrattamenti, ha deciso di denunciare ai carabinieri il marito, suo connazionale. Ora per l'uomo è scattata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento alla moglie, provvedimenti eseguiti a Bologna dai carabinieri della stazione San Ruffillo.

Minacce e percosse sarebbero cominciate subito dopo il matrimonio, 4 anni fa, e sono avvenute anche davanti ai due figli della coppia, costretti ad assistere alla violenza del padre. In più occasioni la donna era finita al pronto soccorso per le botte ricevute: a ottobre 2020 era stata bloccata al muro dal marito, che le aveva stretto le mani attorno al collo, riportando 7 giorni di prognosi; a Natale dello stesso anno era stata nuovamente picchiata (15 giorni. di prognosi) e da ultimo il 27 marzo scorso, giorno della denuncia da parte della donna.

