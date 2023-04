Collettivo anarchico occupa un vivaio dismesso a Bologna

Nuova occupazione a Bologna: in mattinata un collettivo di area anarchica ha preso possesso di un vecchio vivaio in via della Certosa 35, da tempo in disuso.

Lo spazio è stato chiamato 'La Vivaia Tfq', cioè trans femminista queer, con l'obiettivo - si legge in un comunicato - di "restituire alla città un luogo di incontro, mutualismo, condivisione di saperi e socialità slegata dalle logiche del consumo e della produttività." All'interno ci sono alcune decine di persone, mentre all'ingresso sono presenti agenti della questura e della Digos, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. (ANSA).